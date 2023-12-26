В Хабаровске 26 декабря погода будет безветренной и не морозной

В Хабаровске 26 декабря погода ожидается относительно теплой для декабря. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице ночные температуры в пределах −25 −27, дневные −15 −17, ветер юго-западный 3−10 м/с. На юге края столбик термометра ночью будет в пределах −23 −28, местами до −38, днем −11 −16, местами до −21, ветер западный 5−12 м/с. В центральных районах ночью −20 −38, днем −11 −29, ветер южных направлений 1−11 м/с.