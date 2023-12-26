Сильный ветер и гололедица: специалисты обратились к автолюбителям во Владивостоке

В связи с погодными условиями сотрудники ЦОДД просят автолюбителей быть аккуратными на дорогах во Владивостоке. В течение дня поднимется сильный ветер, ожидается гололедица, подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сотрудники ведомства обратились к рулевым с просьбой снизить скорость общего потока и соблюдать дистанцию между транспортными средствами. Особое внимание надо проявить в районе пешеходных переходов во избежание несчастных случаев и ДТП.
В администрации подчеркнули, что из-за гололеда временно пришлось закрыть спуск по Капитана Шефнера, однако прямо сейчас он уже открыт.