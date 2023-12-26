Метель и гололед: на 21 участке трасс в Казахстане ограничили движение

Несмотря на то, что движение было полностью закрыто на 18−234 километрах автомобильной дороги Астана — Петропавловск через город Кокшетау, от столицы до Щучинска, в сопровождении полицейских и дорожников вчера вечером выехала колонна из более 250 грузовых и 80 легковых автомобилей.