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Метель и гололед: на 21 участке трасс в Казахстане ограничили движение

АСТАНА, 26 дек — Sputnik. Густой туман, гололед и метель стали причинами закрытия ряда трасс в Казахстане, передает «КазАвтоЖол».
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Источник: Sputnik.kz

«В связи с ухудшением погоды в виде густого тумана и образованием гололедного явления при минусовой температуре для обеспечения безопасности участников дорожного движения было принято решение об ограничении движения», — указывается в сообщении компании.

Несмотря на то, что движение было полностью закрыто на 18−234 километрах автомобильной дороги Астана — Петропавловск через город Кокшетау, от столицы до Щучинска, в сопровождении полицейских и дорожников вчера вечером выехала колонна из более 250 грузовых и 80 легковых автомобилей.

Позднее стало известно, что «КазАвтоЖол» ввел ограничение движения транспорта на 21 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.

Акмолинская область

Астана — Петропавловск на 18−234 километрах от Астаны до Щучинска.

Кокшетау — Атбасар, 47−184 километры от поселка Зеренда до Атбасара.

Екатеринбург — Алматы, 917−1230 километры, от поселка Жаксы до поселка Кажымукан. Костанай — Аулиеколь — Сурган, 232−260 километры, от границы Костанайской области до поселка Сурган.

Жезказган — Петропавловск, 377−552 километры, от границы Костанайской области до поселка Сурган.

Жаксы — Есиль — Бузулук, 0−82 километры, от села Жаксы до поселка Бузулук.

На всех трассах гололед, туман, ограничение видимости, ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Актюбинская область

Самара — Шымкент, 526−610 километры, от границы Западно-Казахстанской области до поселка Кобда. Ограничение действует для всех видов автотранспорта из-за гололеда.

Самара — Шымкент, 776−844 километры, от Актобе до Хромтау.

Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, 0−234 километры, от поселка Карабутак до границы Костанайской области. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Самара — Шымкент, 844−1153 километры, от Хромтау до поселка Иргиз. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег, ветер, гололед).

Жетысуская область

Ушарал — Достык 84−184 километры, от станции Коктума до станции Достык. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости).

Западно-Казахстанская область

Самара — Шымкент 393−526 километры, от села Жымпиты до границы .Актюбинской области. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (гололед).

Костанайская область

Костанай — Аулиеколь — Сурган, 218−232 километры, от села Октябрьское до границы Акмолинской области.

Жезказган — Петропавловск, 339−377 километры, от Аркалыка до границы Акмолинской области. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области).

Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, 234−386 километры, от границы Актюбинской области до поселка Денисовка. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области).

Костанай — Аулиеколь — Сурган, 108−218 километры, от поселка Аулиеколь до селка Октябрский.

Костанай — Аулиеколь — Сурган, 7−108 километры, от города Тобыл до поселка Аулиеколь.

Екатеринбург — Алматы, 556−686 километры, от Тобыла до села Сарыколь.

Екатеринбург — Алматы, 418−539 километры, от поселка Карабалык до Костаная.

Мамлютка — Костанай, 250−404 километры, от Тобыла до села Узынколь.

Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, 386−503 километры, от Рудного до поселка Денисовка. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (дождь при минусовой температуре, гололед, ветер).