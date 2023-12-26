Метель и гололед: на 21 участке трасс в Казахстане ограничили движение

«В связи с ухудшением погоды в виде густого тумана и образованием гололедного явления при минусовой температуре для обеспечения безопасности участников дорожного движения было принято решение об ограничении движения», — указывается в сообщении компании.
Несмотря на то, что движение было полностью закрыто на 18−234 километрах автомобильной дороги Астана — Петропавловск через город Кокшетау, от столицы до Щучинска, в сопровождении полицейских и дорожников вчера вечером выехала колонна из более 250 грузовых и 80 легковых автомобилей.
Позднее стало известно, что «КазАвтоЖол» ввел ограничение движения транспорта на 21 участках автодорог республиканского значения в 5 областях.
Акмолинская область
Астана — Петропавловск на 18−234 километрах от Астаны до Щучинска.
Кокшетау — Атбасар, 47−184 километры от поселка Зеренда до Атбасара.
Екатеринбург — Алматы, 917−1230 километры, от поселка Жаксы до поселка Кажымукан. Костанай — Аулиеколь — Сурган, 232−260 километры, от границы Костанайской области до поселка Сурган.
Жезказган — Петропавловск, 377−552 километры, от границы Костанайской области до поселка Сурган.
Жаксы — Есиль — Бузулук, 0−82 километры, от села Жаксы до поселка Бузулук.
На всех трассах гололед, туман, ограничение видимости, ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Актюбинская область
Самара — Шымкент, 526−610 километры, от границы Западно-Казахстанской области до поселка Кобда. Ограничение действует для всех видов автотранспорта из-за гололеда.
Самара — Шымкент, 776−844 километры, от Актобе до Хромтау.
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, 0−234 километры, от поселка Карабутак до границы Костанайской области. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
Самара — Шымкент, 844−1153 километры, от Хромтау до поселка Иргиз. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (снег, ветер, гололед).
Жетысуская область
Ушарал — Достык 84−184 километры, от станции Коктума до станции Достык. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (метель, ограничение видимости).
Западно-Казахстанская область
Самара — Шымкент 393−526 километры, от села Жымпиты до границы .Актюбинской области. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (гололед).
Костанайская область
Костанай — Аулиеколь — Сурган, 218−232 километры, от села Октябрьское до границы Акмолинской области.
Жезказган — Петропавловск, 339−377 километры, от Аркалыка до границы Акмолинской области. Ограничение действует для всех видов автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области).
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, 234−386 километры, от границы Актюбинской области до поселка Денисовка. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области).
Костанай — Аулиеколь — Сурган, 108−218 километры, от поселка Аулиеколь до селка Октябрский.
Костанай — Аулиеколь — Сурган, 7−108 километры, от города Тобыл до поселка Аулиеколь.
Екатеринбург — Алматы, 556−686 километры, от Тобыла до села Сарыколь.
Екатеринбург — Алматы, 418−539 километры, от поселка Карабалык до Костаная.
Мамлютка — Костанай, 250−404 километры, от Тобыла до села Узынколь.
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай, 386−503 километры, от Рудного до поселка Денисовка. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта (дождь при минусовой температуре, гололед, ветер).