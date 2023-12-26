53% работников из Иркутской области остались без новогоднего корпоратива

53 процента работников из Иркутской области рассказали о том, что в их организациях отменили официальные новогодние корпоративы. Об этом сообщают специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Причем, 32 процента опрошенных заявили о том, что праздник изначально не планировался, а 21 процент — что его отменили.