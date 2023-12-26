53% работников из Иркутской области остались без новогоднего корпоратива

53 процента работников из Иркутской области рассказали о том, что в их организациях отменили официальные новогодние корпоративы. Об этом сообщают специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Причем, 32 процента опрошенных заявили о том, что праздник изначально не планировался, а 21 процент — что его отменили.
Только 35 процентов опрошенных подтвердили, что у них будет праздник в кругу коллег. Праздновать в таком формате планируют в основном специалисты по подбору персонала, ИТ-специалисты, производственники и маркетологи. Меньше всего новогодних корпоративов планируют представители транспортной сферы.
29 процентов респондентов, у которых на работе отменили новогодний корпоратив, рассказали, что начальство никак не объяснило такое решение. В 24 процентах случаев руководство ссылалось на отсутствие праздничного настроения в компании, 22 — на отсутствие необходимого бюджета и 17 — на распоряжения властей.