В Роспотребнадзоре рассказали о пользе винегрета

Специалисты Красноярского края рассказали о том, чем полезен салат винегрет.
Так, этот салат сохраняет полезные свойства, так как ингредиенты для него варятся в кожуре. Из-за этого винегрет способен нормализовать работу кишечника, а также улучшать обмен веществ.
Более того, салат выводит токсины и укрепляет иммунитет. Отлично подойдет для тех, кто страдает от апатии, так как винегрет снимает чувство усталости и быстро насыщает.
Удивительно и то, что салат обладает омолаживающими свойствами и поддерживает хорошее состояние кожи. Все из-за полезных овощей.