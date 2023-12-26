Губернаторская елка состоится сегодня в Иркутске

В этом году коллектив театра представит интерактивный мюзикл «Новогодняя битва магов». А перед спектаклем именинникам, отличникам учебы и победителям олимпиад вручат подарки. Это будут дети из Аларского и Усольского районов, городов Зима, Ангарск, Усолье-Сибирское, Иркутск, уточняет пресс-служба Правительства региона.