Губернаторская елка состоится сегодня в Иркутске

На областной праздник приглашены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малоимущих семей, семей одиноких родителей. Кроме того, пригласительные билеты получили 210 детей из семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
В холле музыкального театра для ребят проведут игры и веселые состязания, будут организованы мастер-классы по изготовлению символа наступающего года. На новогоднем карнавале возле елки вручат подарки за самый оригинальный новогодний костюм.
В этом году коллектив театра представит интерактивный мюзикл «Новогодняя битва магов». А перед спектаклем именинникам, отличникам учебы и победителям олимпиад вручат подарки. Это будут дети из Аларского и Усольского районов, городов Зима, Ангарск, Усолье-Сибирское, Иркутск, уточняет пресс-служба Правительства региона.
«В Иркутской области стало доброй традицией приглашать на главную областную елку не только детей, нуждающихся в особой заботе государства, отличников учебы, победителей школьных олимпиад и спортивных соревнований, но и детей, чьи папы принимают участие в специальной военной операции. От всей души поздравляю ребят с наступающим Новым годом», — отметил Игорь Кобзев.