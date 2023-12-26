Почетные знаки «Семейная доблесть» вручили во Владивостоке

Супруги Пильгун, Павел Автономович и Александра Ивановна, отметили в июне Благодатную свадьбу и являются примером супружеской жизни для детей и внуков, сумев сохранить семейные традиции и ценности. 70 лет идут по жизни рядом, в любви и согласии, взаимном уважении и поддерживая друг друга. Павел Автономович за 55 лет педагогической деятельности подготовил большое количество специалистов для морского флота России. Александра Ивановна — преподаватель с 40-летним стажем, более четверти века преподавала историю курсантам Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адм. Г. И. Невельского. Награждена медалью «Ветеран труда».