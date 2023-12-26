Почетные знаки «Семейная доблесть» вручили во Владивостоке

Супругов поздравили глава города Константин Шестаков и председатель думы Владивостока Андрей Брик, сообщает пресс-служба мэрии.
«Такие истории нужно рассказывать и о них нужно знать. 50, 60 и 70 лет в браке — это потрясающие примеры любви, доверия и взаимного уважения. Я рад, что каждый год встречаюсь с такими примерами и могу спросить, в чем секрет», — подчеркнул глава Владивостока.
Супруги Пильгун, Павел Автономович и Александра Ивановна, отметили в июне Благодатную свадьбу и являются примером супружеской жизни для детей и внуков, сумев сохранить семейные традиции и ценности. 70 лет идут по жизни рядом, в любви и согласии, взаимном уважении и поддерживая друг друга. Павел Автономович за 55 лет педагогической деятельности подготовил большое количество специалистов для морского флота России. Александра Ивановна — преподаватель с 40-летним стажем, более четверти века преподавала историю курсантам Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адм. Г. И. Невельского. Награждена медалью «Ветеран труда».
Супруги Сысоевы, Николай Иванович и Вера Дмитриевна, в браке 50 лет. Вырастили и достойно воспитали троих детей. Сейчас помогают в воспитании пятерых внуков и двух правнуков. Николай Иванович проработал более 40 лет на заводе ЖБИ. Большое внимание уделял адаптации молодых специалистов на производстве. Вера Дмитриевна после окончания училища ГПТУ № 10 Владивостока по специальности электросварщик ручной дуговой сварки, пошла работать на завод ЖБИ-1, где проработала около 30 лет в должности электросварщика. Награждена знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», имеет звание «Ветеран труда».
Супруги Гераськины, Павел Дмитриевич и Нина Александровна, в браке 65 лет. Достойно воспитали двух дочерей, воспитывают двух внуков и правнука. Павел Дмитриевич более 45 лет проработал водителем на предприятии Автобаза № 1 «Главвладивостокстроя» — крупнейшей строительной организации Приморского края, внес большой вклад в строительство Владивостока. Нина Александровна более 40 лет проработала в отделениях связи города Владивостока.