Горячее, мандарины и шампанское: узнали, где в Сибири самый дорогой новогодний стол

Чем ближе самая волшебная ночь в году, тем длиннее очереди в супермаркетах. Торопимся купить все самое вкусное к празднику! Во сколько сибирякам обойдется застолье в этом году, подсчитали в IT-компании «Эвотор».
Выяснилось, что самая дорогая новогодняя корзина в Томской области — 5609 рублей, а ощутимее всех сэкономят жители Омской области, потратив на застолье только 4507 рублей. Понятно, что это средние данные, и цены различаются в зависимости от территории, магазинов и близости Нового года. Но примерно спланировать бюджет на празднество все-таки можно.
Меню аналитики взяли не слишком роскошное, без изысков вроде красной икры, но такое, чтобы сытно, вкусно и разнообразно накормить семью: нарезки, ингредиенты для салатов, мясо, фрукты, алкоголь, десерт. Если говорить о том, что сильнее всего подорожало за год, то это во всех регионах — яйца и курица.
— Издержки на импортные корма и ветеринарные препараты выросли под влиянием произошедшего ранее ослабления рубля. Это и отразилось на ценах, — сообщили в Сибирском главном управлении Банка России. — Кроме того, увеличились затраты перерабатывающих предприятий на сырье. Как следствие, колбасные изделия подорожали в годовом сопоставлении. Продолжили расти затраты на обслуживание иностранного оборудования и импортные ингредиенты; повысились расходы на оплату труда работникам. В результате в ноябре мука, мучные кондитерские изделия стали дороже, годовой рост цен на хлеб ускорился.