Горячее, мандарины и шампанское: узнали, где в Сибири самый дорогой новогодний стол

Меню аналитики взяли не слишком роскошное, без изысков вроде красной икры, но такое, чтобы сытно, вкусно и разнообразно накормить семью: нарезки, ингредиенты для салатов, мясо, фрукты, алкоголь, десерт. Если говорить о том, что сильнее всего подорожало за год, то это во всех регионах — яйца и курица.