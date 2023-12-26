Диана Арбенина вернулась, а в лидерах не Shaman. Сколько стоит корпоратив со звездой

«Глобально всегда будет спрос на эти группы, но цена им — 500 тысяч рублей. Концертов у “Миража” и у “Комбинации” всегда было полно. Если “Комбинация” — это Татьяна Иванова и ее девушки с гитарами, поющие под фонограмму, то что такое, например, “Мираж”? “Мираж” — это Наталия Гулькина, у неё свой “Мираж”, у Суханкиной свой “Мираж”, у Екатерины Болдышевой свой “Мираж”. На них спрос по 500 тысяч рублей всегда был и будет без “Слова пацана”. Этот сериал всего лишь дает инфоповод, но ставку гонорара не увеличивает», — считает Евгений Морозов, директор международного концертного агентства «Ру-концерт».