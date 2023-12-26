«Сильные идеи для нового времени» покажет Хабаровский край

Конкурс проводится с целью поддержать развитие отечественных производителей. Принять участие могут предприниматели, представители среднего и малого бизнеса, которые организовали производство и показывают уверенные темпы развития, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
В состязании предпринимателей представлено пять основных номинаций: «Продукты питания», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Внутри каждой номинации есть направления, которые поддерживают партнеры.
Некоторые номинации могут иметь несколько направлений, например одна из таких — «Продукты питания». Номинация включает в себя такие разделы как: «Фермерские продукты», «Алкогольная продукция», «Вкусно-и-точка», «Рестораны» и «Готовая еда». То есть, данная система увеличивает возможности участников на победу не только в основной, но и в дополнительных номинациях, выбрав конкретное направление.
Победители помимо главного приза, также получат возможность дополнительного продвижения своего бренда на маркетплейсах и в медиа. Также участники могут рассчитывать на дополнительное обучение в рамках дополнительных обучающих программ, также предусмотрены индивидуальные встречи с бизнес-экспертами. Экспортно-ориентированным предприятиям будет оказана всесторонняя поддержка в продвижении своей продукции за рубежом.