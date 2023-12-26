«Сильные идеи для нового времени» покажет Хабаровский край

Некоторые номинации могут иметь несколько направлений, например одна из таких — «Продукты питания». Номинация включает в себя такие разделы как: «Фермерские продукты», «Алкогольная продукция», «Вкусно-и-точка», «Рестораны» и «Готовая еда». То есть, данная система увеличивает возможности участников на победу не только в основной, но и в дополнительных номинациях, выбрав конкретное направление.