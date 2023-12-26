Луну Йольского кота жителя Самарской области увидят 27 декабря

Это полнолуние также называют Луной Длинных Ночей, Холодной Луной, Луной Йоля, Луной Трескучих веток — и все имена подходят декабрьской Луне, которая освещает ночное небо в самый темный месяц в году.
Как сообщает Московский планетарий, в 2023 году первое после декабрьского солнцестояния и первое в новом астрономическом сезоне полнолуние произойдет в 3:34 по мск времени 27 декабря.
Англосаксонские племена в это время отмечали праздник Йоль, который начинался за день до зимнего солнцестояния и длился 13 ночей. Поэтому и Луна в это время — Йольская. Во время этого праздника северяне ожидали прихода огромного, ужасного и прожорливого Йольского кота, у которого черная шерсть и горящие глаза.
Он навещал непослушных детей, лентяев и тех, кто плохо подготовился к празднику. Если он не находил праздничный ужин, то съедал детей. Но если к празднику все было готово, то он одаривал хозяев дома.
Этот кот принадлежал великанше-троллю, которую можно воспринимать как «темную» версию Санты.
Перед полнолунием, 26 декабря, завершится действие метеорного потока Урсиды. После полнолуния, 28 декабря, начнется звездопад Квадрантиды. Он продлится до 12 января 2024 года, достигнув пика в ночь на 3 января.