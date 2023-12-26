Луну Йольского кота жителя Самарской области увидят 27 декабря

Англосаксонские племена в это время отмечали праздник Йоль, который начинался за день до зимнего солнцестояния и длился 13 ночей. Поэтому и Луна в это время — Йольская. Во время этого праздника северяне ожидали прихода огромного, ужасного и прожорливого Йольского кота, у которого черная шерсть и горящие глаза.