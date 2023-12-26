Известный кинорежиссер снова оказался в воронежской колонии

Виталию Суслину 37. Он родился в городе атомщиков — Нововоронеже. В 2012 году талантливый земляк окончил ВГИК имени С. А. Герасимова, а затем стал лауреатом двух премий на фестивале «Кинотавр» за фильм «Голова. Два уха». «Верблюжья дуга» является его последней работой, снятой в 2022 году.