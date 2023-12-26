Известный кинорежиссер снова оказался в воронежской колонии

Известный воронежский кинорежиссер и сценарист Виталий Суслин вновь посетил местную исправительную колонию, в которой наказание отбывают около 500 человек, осужденных за нетяжкие преступления. Поговорить с киномастером удалось нашим коллегам.
В ИК-2 режиссер оказался не случайно — здесь он представил свою последнюю кинокартину «Верблюжья дуга».
Виталию Суслину 37. Он родился в городе атомщиков — Нововоронеже. В 2012 году талантливый земляк окончил ВГИК имени С. А. Герасимова, а затем стал лауреатом двух премий на фестивале «Кинотавр» за фильм «Голова. Два уха». «Верблюжья дуга» является его последней работой, снятой в 2022 году.
Летом 2018 года Виталий демонстрировал свою картину «Голова. Два уха». Тогда ее оценивали заключенные ИК-1 Семилук.
По словам режиссера, фильмы в колонии он привозит для того, чтобы их видели абсолютно разные зрители.
Также в разговоре с нашими коллегами он подчеркнул, что фильм делается не для фестивальных дорожек, а для эмоций, которые могут родиться у людей от просмотра.
«Осужденные — люди, с которыми нужно быть предельно честным, перед ними нельзя заискивать, лицемерить», — прокомментировал режиссер.
В итоге в зале наблюдался аншлаг. Заключенные с увлечением просмотрели картину, а после обсудили ее режиссером, отметив, что каждый кадр киноленты о жизни.