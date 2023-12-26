«Санта потерял?»: в центре Владивостока на камеры попало лесное животное

Впрочем, более вероятно, что лесной обитатель просто пришел на огни большого города по замерзшей поверхности Амурского залива из лесов Хасанского округа. Для людей лед здесь еще слишком тонкий, но изящное и быстрое копытное вполне могло пробежать по нему.