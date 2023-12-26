«Санта потерял?»: в центре Владивостока на камеры попало лесное животное

В ночь на 26 декабря новогоднее чудо пришло в самый большой во Владивостоке жилой комплекс «Аквамарин». В объективы камер наружного наблюдения попал изящный олень, таинственным образом оказавшийся в центре большого города. Новогоднее видео и подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Откуда в центральном районе столицы Приморья взялся олень и куда он пропал после короткой «видеосессии», точно неизвестно.
Комментаторы видео в социальных сетях предположили, что животное могло отбиться от упряжки Санта-Клауса.
Эта версия имеет право на существование, тем более, что и даты сходятся — ведь вчера было католическое Рождество. Можно предположить, что утомившийся от раздачи подарков западный коллега Деда Мороза решил отдохнуть в нашем городе, распустив своих ездовых оленей.
Впрочем, более вероятно, что лесной обитатель просто пришел на огни большого города по замерзшей поверхности Амурского залива из лесов Хасанского округа. Для людей лед здесь еще слишком тонкий, но изящное и быстрое копытное вполне могло пробежать по нему.
Жители комплекса просят водителей Владивостока быть внимательнее на дорогах, ведь копытное все еще может находиться в городе и бегать по улицам.