Куда сходить в новогоднюю ночь в Астане

По информации акимата, 31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и площадки ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты «Жаңа жыл түні» для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.