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47 участков дорог из-за непогоды закрыли в Казахстане

Введено ограничение движения транспорта на 47 участках автодорог республиканского значения в восьми областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО «КазАвтоЖол».
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Источник: Baigenews

Ограничения действуют для всех видов автотранспорта из-за дождя при минусовой температуре, гололёда и ветра на одном участке в области Абай, на 11 участках в Акмолинской области, на четырёх участках Актюбинской области, на одном участке области Жетысу, на двух участках в Карагандинской области, 10 участков Костанайской области, четырёх участках в Павлодарской области, 14 участках в Северо-Казахстанской области.

На сайте ведомства указано, какие именно участки закрыты.

Отмечается, что на автодорогах республиканского значения задействовано 477 единиц техники.