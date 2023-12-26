На перевале Камчик снегопад и гололедица, в горных районах республики объявлена лавинная опасность

Такая же ситуация на перевале сохранится и завтра, 27 декабря.
Служба безопасности дорожного движения просит водителей, проезжающих через перевал Камчик, быть внимательными, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию.
Узгидромет также предупреждает о лавинной опасности.
Из-за осадков и резкого снижения температуры воздуха в горных районах республики объявлена лавинная опасность до 29 декабря включительно:
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский и Паркентский районы.
Наманганская область: Папский район.
Жителей горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.