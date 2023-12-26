На перевале Камчик снегопад и гололедица, в горных районах республики объявлена лавинная опасность

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Движение на перевале Камчик открыто, но дорогу занесло снегом, работает спецтехника. Синоптики прогнозируют, что на перевал опустится туман, ветер усилится, а видимость ухудшится до 50 метров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.