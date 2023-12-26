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На перевале Камчик снегопад и гололедица, в горных районах республики объявлена лавинная опасность

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Движение на перевале Камчик открыто, но дорогу занесло снегом, работает спецтехника. Синоптики прогнозируют, что на перевал опустится туман, ветер усилится, а видимость ухудшится до 50 метров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 765 мм рт. ст. +9°
Дачники
Источник: Екатерина Романова

Такая же ситуация на перевале сохранится и завтра, 27 декабря.

Служба безопасности дорожного движения просит водителей, проезжающих через перевал Камчик, быть внимательными, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

Узгидромет также предупреждает о лавинной опасности.

Из-за осадков и резкого снижения температуры воздуха в горных районах республики объявлена лавинная опасность до 29 декабря включительно:

Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский и Паркентский районы.

Наманганская область: Папский район.

Жителей горных районов, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.