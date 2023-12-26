В Новокузнецке медсестре через суд вернут украденные полмиллиона рублей

В Новокузнецке в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту телефонного мошенничества, установлен владелец счета, на который пострадавшая 58-летняя медсестра перевела 497 тыс. рублей.
Следователи выяснили, что владелец счёта за вознаграждение в 2,5 тыс. рублей, полученное от преступников, оформил на себя банковскую карту и передал её им для дальнейшего использования.
Прокуратура направила исковое требование в суд о взыскании с владельца банковской карты в пользу потерпевшей всей перечисленной суммы, а также 2,5 тыс. рублей в пользу государства за совершение сделки, противоречащей закону.
Новокузнецкий районный суд с исковыми требованиями согласился.
Решение суда не вступило в законную силу. Исполнение находится на контроле прокуратуры.