Гирлянды и еловые ветки: на Таганско-Краснопресненской линии метро начал курсировать новогодний поезд Еж-3

Составы типа Еж-3 ходили в московском метро около 50 лет, в частности и по Таганско-Краснопресненской линии. За годы своей работы они перевезли миллионы людей. Теперь поезда этой серии выходят на линию всего несколько раз в год во время парадов и новогодних праздников. Они очень надежны и адаптированы для работы с минимальными интервалами.