Отец убитой в Дивногорске девочки прокомментировал приговор её убийце

«Это заслуженный приговор человеку, который совершил уже столько преступлений. Исправится ли он, никто не знает. Поэтому к приговору у меня нет никаких претензий. Это было тяжёлое решение судьи. И для меня оно является правильным», — сказал Андрей Жигаев, отец убитой 16-летней Полины, журналистам «8 канала Красноярск».