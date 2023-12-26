Отец убитой в Дивногорске девочки прокомментировал приговор её убийце

Отец убитой в Дивногорске Красноярского края школьницы прокомментировал приговор её убийце. Ивана Папенко отправили до конца жизни в колонию особого режима.
«Это заслуженный приговор человеку, который совершил уже столько преступлений. Исправится ли он, никто не знает. Поэтому к приговору у меня нет никаких претензий. Это было тяжёлое решение судьи. И для меня оно является правильным», — сказал Андрей Жигаев, отец убитой 16-летней Полины, журналистам «8 канала Красноярск».
Напомним, что приговор Ивану Папенко огласили 26 декабря. По решению суда, 35-летний мужчина проведёт остаток жизни, находясь в заключении в колонии особого режима. Несмотря на его раскаяние и просьбу дать второй шанс, суд вынес максимально жёсткий по такому резонансному делу приговор.