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В Приморском крае участнику СВО произвели положенную выплату

Бойца необоснованно лишили прав на получение 3 млн рублей.
Источник: KrasnodarMedia.su

В Приморском крае по требованию военной прокуратуры участнику специальной военной операции произведены необходимые денежные выплаты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.

32 военная прокуратура гарнизона добилась восстановление прав участника СВО на надлежащее материально-бытовое обеспечение. В ходе проверки установлено, что военнослужащий был необоснованно лишен права на получение предусмотренной законодательством единовременной выплаты в размере 3 млн. рублей.

После рассмотрения представления, внесенного военным прокурором гарнизона в адрес командования, права военнослужащего восстановлены. Задолженность перед ним погашена в полном объеме.

Прокуратура