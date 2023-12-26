В Приморском крае участнику СВО произвели положенную выплату

В Приморском крае по требованию военной прокуратуры участнику специальной военной операции произведены необходимые денежные выплаты, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ведомства.
32 военная прокуратура гарнизона добилась восстановление прав участника СВО на надлежащее материально-бытовое обеспечение. В ходе проверки установлено, что военнослужащий был необоснованно лишен права на получение предусмотренной законодательством единовременной выплаты в размере 3 млн. рублей.
После рассмотрения представления, внесенного военным прокурором гарнизона в адрес командования, права военнослужащего восстановлены. Задолженность перед ним погашена в полном объеме.