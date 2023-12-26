В Приморском крае участнику СВО произвели положенную выплату

32 военная прокуратура гарнизона добилась восстановление прав участника СВО на надлежащее материально-бытовое обеспечение. В ходе проверки установлено, что военнослужащий был необоснованно лишен права на получение предусмотренной законодательством единовременной выплаты в размере 3 млн. рублей.