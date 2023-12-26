В омском минздраве рассказали, как будут работать больницы в праздники

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, вызов врачей на дом в эти дни будет возможен с 9.00 до 14.00. На вызовы врачи будут ездить с 9.00 до 15.30. Приём пациентов дежурными врачами в медучреждениях будет проводиться с 9.00 до 14.00.