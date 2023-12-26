Еще один снежный удар обещают Владивостоку сразу на 2 дня подряд — даты

Осадки прогнозируют сразу после 1 января в период праздничной недели. Так, 3 и 4 января на столицу ДФО обрушится снег. Сначала он будет неинтенсивным, а зачем начнет набирать обороты. Температура воздуха будет держаться в эти дни от −7 до −5 градусов.