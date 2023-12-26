Сервис «Моя семья» уже три года помогает людям искать своих предков — Собянин

В основе сервиса — метрические книги Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года. Они были разных национальностей, исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство. Позже были добавлены исповедные ведомости и ревизские сказки.