Больше 1 млрд рублей выделят на строительство ветки Мыза-Кстово

Напомним, планируется построить транспортно-пересадочный узел в Кстове и реконструировать инфраструктуру на Мызе. Соединительная петля будет обустроена в районе станции Ройка. Первый этап проекта прошел госэкспертизу. Сейчас ведется прокладка путей, электрификация и прочие работы.