Больше 1 млрд рублей выделят на строительство ветки Мыза-Кстово

В Нижегородской области началась прокладка путей для железнодорожной ветки Мыза-Кстово. На работы выделяется более 1 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.
Напомним, планируется построить транспортно-пересадочный узел в Кстове и реконструировать инфраструктуру на Мызе. Соединительная петля будет обустроена в районе станции Ройка. Первый этап проекта прошел госэкспертизу. Сейчас ведется прокладка путей, электрификация и прочие работы.
Работы планируется завершить в 2025 году.