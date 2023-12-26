−5,-7° ожидается в Иркутске в среду

Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью −10,-15°, при прояснении −20,-25°, днем −2,-7°, в пониженных формах рельефа −12,-17°, в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Катангском и северо-восточных районах ночью −28,-33°, при прояснении −36,-41°, днем −15,-20°, местами −25,-30°, на севере Катангского района до −34°.