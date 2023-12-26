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−5,-7° ожидается в Иркутске в среду

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, днем в Тайшетском, Чунском и Братском районах небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман.
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 765 мм рт. ст. +9°
Источник: НИА Байкал

Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5−10 м/с. Температура ночью −10,-15°, при прояснении −20,-25°, днем −2,-7°, в пониженных формах рельефа −12,-17°, в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Катангском и северо-восточных районах ночью −28,-33°, при прояснении −36,-41°, днем −15,-20°, местами −25,-30°, на севере Катангского района до −34°.

В Иркутске завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный, юго-восточный 2−7 м/с, температура ночью −14,-16°, днем −5,-7°.