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Жителей Ростова предупредили об ухудшении погоды и повышении уровня воды в Дону

В Ростовской области 26 декабря ожидаются дождь, мокрый снег и ветер скоростью до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 764 мм рт. ст. +9°
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Источник: Reuters

Согласно прогнозу, на устьевом участке реки Дон продолжится ветровой нагон воды. Уровень воды у Ростова-на-Дону достигнет неблагоприятных отметок, в Азове превысит их на 10−30 см, у Аксая — приблизится к ним.

Жителей города и региона просят соблюдать осторожность, пожилым людям и несовершеннолетним детям рекомендуют без необходимости не выходить из дома во время непогоды, а рыбакам воздержаться от нахождения на воде.

Кристина Федичкина.