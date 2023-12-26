Жителей Ростова предупредили об ухудшении погоды и повышении уровня воды в Дону

Согласно прогнозу, на устьевом участке реки Дон продолжится ветровой нагон воды. Уровень воды у Ростова-на-Дону достигнет неблагоприятных отметок, в Азове превысит их на 10−30 см, у Аксая — приблизится к ним.



Жителей города и региона просят соблюдать осторожность, пожилым людям и несовершеннолетним детям рекомендуют без необходимости не выходить из дома во время непогоды, а рыбакам воздержаться от нахождения на воде.



Кристина Федичкина.