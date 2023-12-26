Из-за снегопада самолеты в Кольцово вылетают с опозданием

«На уборке снега задействовано 15 единиц специализированной техники. Воздушные суда при необходимости обрабатываются противооблединительной жидкостью. На данный момент только один борт ушел на запасной аэродром по решению командира воздушного судна в связи с погодными условиями: речь идет о рейсе из Дубая, который должен был прибыть в 1:30», — пояснили в Кольцово.
Как и обещали синоптики, сегодня, 26 декабря, на Свердловскую область обрушился снегопад. Прогнозируется, что за сутки выпадет около 15−18 миллиметров снега, а осадки прекратятся только на следующую ночь.