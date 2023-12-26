Из-за снегопада самолеты в Кольцово вылетают с опозданием

«На уборке снега задействовано 15 единиц специализированной техники. Воздушные суда при необходимости обрабатываются противооблединительной жидкостью. На данный момент только один борт ушел на запасной аэродром по решению командира воздушного судна в связи с погодными условиями: речь идет о рейсе из Дубая, который должен был прибыть в 1:30», — пояснили в Кольцово.