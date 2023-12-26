Будем лепить снеговиков и работать лопатами: какая погода ожидается в январе 2024 в Самаре

По природным явлениям в январе наши предки судили о погоде на весну и лето. Так, думали, что если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет холодно и ветрено. Если январь сухой, морозный, то лето ожидается сухое и жаркое. Теплый январь — к поздней весне.