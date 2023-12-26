Будем лепить снеговиков и работать лопатами: какая погода ожидается в январе 2024 в Самаре

По прогнозам метеорологов, январь 2024 года в России будет снежным, а кое-где по стране еще и очень холодным. Однако Самарскую область это не коснется. Рассказываем, какая же погода будет в январе 2024 года в Самаре.
Погода на первую декаду января 2024 в Самаре
По данным сервиса Gismeteo.ru, погода в первую декаду января 2024 года в Самаре будет облачной, достаточно теплой и богатой на осадки. Снег или дождь прогнозируются почти каждый день. Дневные температуры воздуха будут колебаться в пределах +2…-5 градусов, а ночные от −2 до −8 градусов.
Погода на вторую декаду января 2024 в Самаре
В последующие десять дней января будет холоднее. При этом ночные температуры не слишком будут отличаться от дневных: все в пределах −2…-10 градусов. Во второй декаде снегопады ожидаются пять дней, в остальные дни — переменная облачность.
Погода на третью декаду января 2024 в Самаре
В последней декаде месяца температурный режим существенно не изменится. Днем в Самаре будет пасмурно, −7…-10 градусов. Разве что ночью станет немного холоднее: −10…-11 градусов. Зато обильный снег ожидается почти каждый день.
Традиционно напоминаем, что точность долгосрочного прогноза составляет не выше 60−70%.
Народные приметы, связанные с погодой в январе
По природным явлениям в январе наши предки судили о погоде на весну и лето. Так, думали, что если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет холодно и ветрено. Если январь сухой, морозный, то лето ожидается сухое и жаркое. Теплый январь — к поздней весне.