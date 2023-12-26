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Сюжет о нижегородском дворнике-художнике вышел на 1 канале

Максим Печенкин создает рисунки на заснеженном футбольном поле.

Дворник Максим Печенкин из Нижнего Новгорода, который создает милые рисунки на заснеженном футбольном поле, стал героем сюжета на Первом канале.

Максим Печенкин признался, что начал рисовать, потому что хотелось похулиганить. В итоге жители окрестных домов, а благодаря их фото, и всего города увидели и портрет девушки, и дракона, и смешного человечка под одеялом… Нижегородец признался, что человечек — это он сам, когда не хочется идти на работу.

При создании своих гигантских рисунков Максим ориентируется на разметку, нанесенную на футбольном поле, и измеряет расстояние шагами.

Такие рисунки живут всего пару часов: поле все-таки нужно очищать от снега. Но зато поднимают настроение местным жителям.

искусство