Сюжет о нижегородском дворнике-художнике вышел на 1 канале

Максим Печенкин признался, что начал рисовать, потому что хотелось похулиганить. В итоге жители окрестных домов, а благодаря их фото, и всего города увидели и портрет девушки, и дракона, и смешного человечка под одеялом… Нижегородец признался, что человечек — это он сам, когда не хочется идти на работу.