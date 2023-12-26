Двухэтажные поезда Нижний Новгород — Москва запустят в 2025 году

Двухэтажные поезда между Нижним Новгородом и Москвой начнут курсировать в 2025 году, сообщил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции 26 декабря.
По его словам, в поездах будут как сидячие места, так и вагоны СВ. Курсировать между городами поезд будет со скоростью 160 км/ч.
«Хотелось бы, конечно, увидеть его в следующем году, но мощности загружены. Это будут более комфортные поездки», — сказал Дорофеевский.
Ранее мы сообщали, что перевозки пассажиров «Городской электричкой» в Нижнем Новгороде выросли на 16% в январе-ноябре.