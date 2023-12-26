График движения метро на Новый год объявили в Минске

В Минском метрополитене рассказали, что произошли изменения в графике движения поездов на новогодние и рождественские праздники.
30 декабря 2023 года, 1, 2, 6, 7 января 2024 года метро будет работать по графику выходных дней. 31 декабря выбран график выходного дня с переходом на вариантный график.
В новогоднюю ночь метрополитен будет принимать пассажиров до 4:00. Станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к пр. Независимости) закроются на вход в 4:15.
Интервал движения поездов с 00:00 до 4:00 1 января 2024 года на 1-ой и 2-ой линиях метро составит 6 минут, на 3-ей линии — 10 минут.
1 января метрополитен начнет работу в 5 часов 30 минут.
К пассажирам обращаются с просьбой заранее покупать жетоны и проездные билеты, а также напоминают, что проезд можно оплатить с помощью бесконтактных банковских карт.