Заявлено об изменении ситуации с коронавирусом в Омской области

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 12 субъектах РФ, в том числе в 6 регионах более чем в среднем по стране», — заявили в федеральном оперштабе.
В Омской области с 18 по 24 декабря 2023 года, по заявлению федерального оперштаба, за указанный период выявлено 959 новых случаев коронавируса, количество госпитализаций составило 70.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в регионе, по данным федерального оперштаба, за неделю изменилась. Так, за период с 11 по 17 декабря 2023 года, федеральный оперштаб сообщал о выявлении в регионе 991 нового эпизода коронавируса и 105 госпитализаций.
Напомним, что в Омской области до 31 января 2024 года в связи с ситуацией по коронавирусу объявлен режим повышенной готовности.