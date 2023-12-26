Заявлено об изменении ситуации с коронавирусом в Омской области

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 52,8 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 18,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 12 субъектах РФ, в том числе в 6 регионах более чем в среднем по стране», — заявили в федеральном оперштабе.