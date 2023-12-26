В Крыму в 2023 году установили 240 базовых станций мобильной связи

В Республике Крым в 2023 году установили 240 новых базовых станций мобильной связи, еще 314 объектов модернизировали до стандарта LTE (4G). Как сообщается на сайте Мининформа Крыма, в настоящее время в рамках госпрограммы идет строительство 61 антенно-мачтового сооружения в малочисленных населенных пунктах региона.