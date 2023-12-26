В Крыму в 2023 году установили 240 базовых станций мобильной связи

В Республике Крым в 2023 году установили 240 новых базовых станций мобильной связи, еще 314 объектов модернизировали до стандарта LTE (4G). Как сообщается на сайте Мининформа Крыма, в настоящее время в рамках госпрограммы идет строительство 61 антенно-мачтового сооружения в малочисленных населенных пунктах региона.
Для устранения цифрового неравенства между городами и малыми сельскими поселениями, в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», оператором универсальных услуг связи «Миранда-медиа» были построены базовые станции мобильной связи на территориях десяти сел с численностью населения от 100 до 500 человек.
В ведомстве добавили, что операторы продолжают активно строить базовые станции мобильной связи на основных инфраструктурных объектах, таких как трасса «Таврида» и железнодорожная магистраль Симферополь — Джанкой — Крымский мост.