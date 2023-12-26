В Уфе ограничат движение транспорта во время Рождества и Крещения

Ограничения будут действовать с 19:00 до 08:00 часов возле религиозных объектов на улице Маяковского на участке улиц от Архитектурной до Калинина, на улице Бехтерева — до дома № 1/1 по улице Менделеева, на улице Кирова — от улиц Айской до Ветошникова, на улицах Амурской и Крестьянской вдоль кафедрального собора Рождества Богородицы и на улице Бикбая, где расположен местный проезд рядом с домом № 32.



Подъездные пути к территориям 16 храмов также ограничат большегрузной техникой и заградительными конструкциями.