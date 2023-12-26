В Крыму зафиксировали случаи заболевания корью

Она также отметила, что COVID «никуда не делся», но «тяжелые, ужасные, высококонтагиозные» формы остались в прошлом. По словам Прохасько, сейчас медики сталкиваются с осложнениями, которые оставил после себя коронавирус. «Это острые инфаркт миокарда, склонность к тромбообразованиям. В последние годы у нас выросло количество этих патологий острых корональных синдромов, но, к счастью, мы уже принимаем ранние меры по их лечению, и надеюсь, что смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний будет снижаться», — сказала она.