В Крыму зафиксировали случаи заболевания корью

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. В Крыму фиксируют случаи заболевания корью, сообщила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
Ранее академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявлял, что заболеваемость корью в России на сегодняшний день носит спорадический характер, то есть встречаются единичные случаи.
Корь высоко заразное заболевание и, к сожалению, таких пациентов мы сейчас госпитализируем. Пока не массово, но есть.
По ее словам, в России в целом значительно выросло число случаев заболевания корью, причиной стал отказ в детском возрасте от прививок.
Она также отметила, что COVID «никуда не делся», но «тяжелые, ужасные, высококонтагиозные» формы остались в прошлом. По словам Прохасько, сейчас медики сталкиваются с осложнениями, которые оставил после себя коронавирус. «Это острые инфаркт миокарда, склонность к тромбообразованиям. В последние годы у нас выросло количество этих патологий острых корональных синдромов, но, к счастью, мы уже принимаем ранние меры по их лечению, и надеюсь, что смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний будет снижаться», — сказала она.