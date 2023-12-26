Жителей Пермского края предупредили о снегопадах 27 декабря

Ночью 27 декабря Пермский край накроют снегопады. По данным Пермского гидрометцентра, местами ожидается умеренный снег, по востоку сильный снег.
— Из-за непогоды и перепада температур возможны сход снега и льда с крыш, обрывы линий электропередач, аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, образование заторов на дорогах и рост дорожно-транспортных происшествий, — предупредили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
В ведомстве рекомендуют жителям региона избегать нахождения под кровлей домов и строений и не парковать машины рядом с ними. Необходимо быть предельно осторожными и внимательными, а также соблюдать требования пожарной безопасности.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам следует соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.