«С ним умерла половинка моей души»: сестра рассказала о бойце из Ростовской области, который поднял флаг России над Марьинкой

— Я чувствовала, когда ему было плохо, даже если он не признавался. Сослуживцы потом подтверждали мои догадки. Например, оказывалось, что день у них был тяжелый, под вражеским огнем. А потом еще и местные девчонки из Донецка писали: «Мы знали Сережу Павлова». Он под сильными обстрелами наших деток и бабушек спасал. Мы пожелали ему удачи, а он застенчиво улыбнулся и только сказал, что с нами все будет хорошо".