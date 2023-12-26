«С ним умерла половинка моей души»: сестра рассказала о бойце из Ростовской области, который поднял флаг России над Марьинкой

37-летний Сергей Павлов из Боковского района Ростовской области отправился на СВО добровольцем в апреле. Не стал объявлять решение заранее и бередить душу родным — записал видео с учебного полигона перед отправкой на спецоперацию.
— Говорил: «Марийка, сестренка, вы не обижайтесь, но я уехал» Он сказал: «Это мое. Я туда пошел людей защищать. Я не жалею, ребят не брошу, буду до конца. Ждите, вернусь». Контракт у него заканчивался в апреле, он шутил, может, отпуск на Новый год выгадает, так и попал на Новый год домой навсегда… — рассказывает Мария, родная сестра погибшего бойца.
«СЕСТРЕНКА, НЕ ПЕРЕЖИВАЙ, ВСЕ ХОРОШО».
Когда мы позвонили маме Сергея с предложением поговорить и рассказать о нем нашим читателям, Нелли Анатольевна инициативу поддержала, но у самой сил на разговор не было — слезы душили. Воспоминаниями поделилась младшая дочка — сестра героя.
— Наш Сережа очень доброжелательный со всеми был, смелый, отважный, сильный духом. Сколько раз у него ни спрашивала, когда он выходил на связь, как ему там приходится, ничего плохого не сказал: «Сестренка, не переживай, все хорошо».
Окружающие подмечают, редко брат с сестрой бывают так дружны, как Сергей с Машей.
— Я чувствовала, когда ему было плохо, даже если он не признавался. Сослуживцы потом подтверждали мои догадки. Например, оказывалось, что день у них был тяжелый, под вражеским огнем. А потом еще и местные девчонки из Донецка писали: «Мы знали Сережу Павлова». Он под сильными обстрелами наших деток и бабушек спасал. Мы пожелали ему удачи, а он застенчиво улыбнулся и только сказал, что с нами все будет хорошо".
С ЗАБОТОЙ О БЛИЗКИХ.
Таким заботливым сестра помнит Сергея всю жизнь, с самого детства.
— Мама рассказывала, что, когда им с папой нужно было уехать по делам, они оставляли меня с братом со спокойной душой. Возвращаются — я накормленная, умытая. Он со мной нянчился, с теплотой относился. Когда он уехал в Ростов учиться в автотранспортный колледж, мы друг другу отправляли письма. До сих пор их храню. Писал: «Если кто обидит, говори. Приеду, за тебя заступлюсь».
В день, когда Сергей шел на экзамен сдавать на права, не стало их отца. А через год — и его крестного папы.
— В 18 лет он остался старшим мужчиной в нашей семье, взял за нас всех ответственность. А скоро своя семья появилась. Он очень хороший папа, дочка Диана, ей сейчас 17, в нем души не чаяла. И хоть развелись с супругой, но остались в добрых отношениях.
До СВО Сергей трудился и на стройке, и водителем, был на хорошем счету у начальства. О нем периодически справлялись у родных коллеги и ждали его возвращения на работу.
САМЫЕ ЧЕЛОВЕЧНЫЕ МОМЕНТЫ.
Лишь иногда делился боец переживаниями с сестрой. Такими, что не расскажешь маме, чтобы не волновать.
— Перед последним выходом он прислал мне фото, как выглядит — форма изрешеченная. «Много осколков в одежду попало, но я целенький — ни один не зацепил, — рассказал он. — А один очень хороший друг погиб. Вынес его на руках».
Не мог дончанин не позаботиться о боевых товарищах и о мирных жителях.
— Рассказывал, что рядом очень много жителей. Одному дедушке без ноги они помогали продуктами по хозяйству, заботились как могли. А еще Сережа заботился как о родном отце о 50-летнем контрактнике с позывным Хан, когда тот повредил ноги. Я всегда спрашивала как там Хан, а Сережа его в шутку Дедом величал. Он не смог приехать на похороны — попал в госпиталь, но обещал побывать на могилке.
В отпуске в ноябре Сергей сделал сюрприз сестре. Говорил, что не получается приехать, а потом постучался в дверь и появился на пороге вместе с дочкой. Потом так же порадовал маму в родном хуторе.
— Мы его ждали с сыном Кириллом, Сережа впервые увидел моего маленького сына Арсения и как чувствовал что-то, не выпускал его из рук. Была хорошая погода. Мы все вместе гуляли в парке с его дочкой, с племянниками. Он наслаждался каждой минуткой с родными. Я назвала это фото «Счастливый ноябрь».
ДО СИХ ПОР ПИШЕТ СМС-КИ.
А потом Сергей вернулся на передовую. Под Марьинкой были самые жаркие бои.
— Конечно, я горжусь тем, что Сережа поднял флаг России над городом, им гордится племянник. Брат рассказывал, что него с парнями есть считанные секунды, чтобы скрыться, если их засечет противник. Видимо, не хватило… Сослуживцы рассказывали, что из-за разрыва снаряда ему оторвало руку и ногу. Брата эвакуировали, доставили в госпиталь, но уже там он скончался. Думаю, ребята сделали все, что могли, чтобы его спасти. До последнего надеялись, что выживет.
Боец с почестями был похоронен в родном хуторе Верхнечирский Боковского района рядом с могилой отца.
— В том же хуторе живет мама. Стараюсь к ней приезжать в выходные или забирать к нам, к внукам. Но все равно ей сейчас тяжело. Мама выносит горе стойко — насколько это возможно.
Сейчас вся семья поддерживает друг друга как может. Но потеря далась каждому тяжело.
— У меня есть с ним чат в Телеграме. Я до сих пор пишу ему, чтобы он оставался на верхних строчках. Пишу: «Родненький». Ведь с ним умерла половинка моей души. Пишу СМС-ки каждый день. Знаю, что плохо это, но все кажется, что ответит…