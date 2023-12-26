В Екатеринбурге отменяют рейсы из-за снегопада, город стоит в пробках. Фоторепортаж

Власти Екатеринбурга вывели на уборку в ночь на 26 декабря 247 единиц техники и 102 рабочих, днем количество техники и людей увеличили — до 232 и 405 соответственно. С улиц на снежные полигоны вывезли почти четыре тысячи 600 тонн осадков. «До Нового года осталось пять дней, в Екатеринбург за покупками приехали жители со всего региона, и на дорогах наблюдается скопление транспорта. В связи с этим необходимо проводить патрульную уборку с привлечением экипажей ГИБДД. Сегодня в течение дня надо активно поработать», — поставил подчиненным установку мэр Алексей Орлов.