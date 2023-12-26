Опубликован новогодний график работы поликлиник Новосибирской области

Об этом сообщили в региональном Миздраве.
С 30 декабря по 8 января режим работы детских и взрослых поликлиник — с 9 до 15 часов ежедневно.
Также можно вызвать врача на дом: по телефону 122, через Госуслуги или чат-бот в Телеграме.
В некоторых поликлиниках по индивидуальному графику будут вести прием дежурные хирурги и рентген-кабинеты. График работы каждое медучреждение опубликует у себя на сайте.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что трем жителям Новосибирской области поставлен диагноз микоплазменная пневмония.