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Опубликован новогодний график работы поликлиник Новосибирской области

Во время новогодних каникул поликлиники Новосибирской области будут работать.

Об этом сообщили в региональном Миздраве.

С 30 декабря по 8 января режим работы детских и взрослых поликлиник — с 9 до 15 часов ежедневно.

Также можно вызвать врача на дом: по телефону 122, через Госуслуги или чат-бот в Телеграме.

В некоторых поликлиниках по индивидуальному графику будут вести прием дежурные хирурги и рентген-кабинеты. График работы каждое медучреждение опубликует у себя на сайте.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что трем жителям Новосибирской области поставлен диагноз микоплазменная пневмония.

медицина