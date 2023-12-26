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Непогода скорректировала график челябинских школьников

График работы школ Челябинской области скорректировала разыгравшаяся сегодня непогода. В учебных учреждениях пришлось отменить занятия, перевести детей на дистант и даже отправить раньше на каникулы.
Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 87% 764 мм рт. ст. +9°

По прогнозам синоптиков, метель задержится в регионе на два-три дня. Из-за этого в Красноармейском районе 27 декабря отменяют подвоз детей в школы. Около 800 учеников останутся в этот день дома. Школа в селе Миасском и Донгузловская перешли на дистант из-за введенного карантина. В Еманжелинском районе со среды, 27 декабря, абсолютно все дети отправляются на каникулы.

Напомним, сегодня день у челябинцев начался с десятибалльных пробок из-за снегопада. Дорожные службы пытаются справиться с его последствиями до сих пор.

образование