Непогода скорректировала график челябинских школьников

По прогнозам синоптиков, метель задержится в регионе на два-три дня. Из-за этого в Красноармейском районе 27 декабря отменяют подвоз детей в школы. Около 800 учеников останутся в этот день дома. Школа в селе Миасском и Донгузловская перешли на дистант из-за введенного карантина. В Еманжелинском районе со среды, 27 декабря, абсолютно все дети отправляются на каникулы.