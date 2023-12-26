Парковка в Петербурге останется платной в новогодние праздники

Отметим, что утром во вторник, 26 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем Telegram-канале об отмене платной парковки в центре столицы на период с 1 по 8 января. Данное изменение не будет распространяться на парковки с шлагбаумами. Собянин подчеркнул, что это временное решение, которое будет в силе только на оговоренный период времени.