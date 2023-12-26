Гололедица на дорогах задержится в Воронежской области еще на сутки

В Воронежской области предупреждение о гололедице на дорогах продлили минимум до утра четверга, 28 декабря. В регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.