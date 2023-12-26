В кемеровском общежитии зарезали подростка и ранили ещё двух

В ночь на 26 декабря в одном из кемеровских общежитий Центрального района зарезали 16-летнего подростка и ранили ещё двух. Следователи возбудили уголовное дело по статьям покушение на убийство более двух лиц и убийство из хулиганских побуждений.
Выяснилось, что в ходе массового конфликта подростка ударили ножом в грудь, из-за чего он умер на месте, а других, 14 и 16-летнего парней, ранили. С телесными повреждениями разной степени тяжести их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего — всех участников драки доставили в управление. Также сотрудники осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и назначают необходимые экспертизы.