В кемеровском общежитии зарезали подростка и ранили ещё двух

Выяснилось, что в ходе массового конфликта подростка ударили ножом в грудь, из-за чего он умер на месте, а других, 14 и 16-летнего парней, ранили. С телесными повреждениями разной степени тяжести их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое.