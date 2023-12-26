Землю 27 декабря накроет мощная магнитная буря

Геомагнитные бури класса G1 способны вызвать незначительные сбои в работе электросетей и спутников, а также привести к необычному поведению телефонов. Возможен дополнительный риск для астронавтов и экипажей авиакомпаний. Перелетные птицы могут обнаружить, что их навигация слегка искажается под влиянием геомагнитной бури.