В Тирасполе прошла итоговая конференция Союза русских общин Приднестровья

«В 2024-ом мы будем активнее участвовать в федеральной программе по работе с соотечественниками: активнее проситься в поездки, ездить и заявлять наших представителей. Мы обратимся в центральные органы власти и к руководству субъектов РФ с призывом активнее взаимодействовать с русскими общинами Приднестровья в части реализации прав и свобод российских соотечественников», — заявила Кохтарева в ходе итоговой конференции Союза, прошедшей в Тирасполе.