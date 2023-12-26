В Тирасполе прошла итоговая конференция Союза русских общин Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек — Sputnik. В рамках работы с российскими соотечественниками в 2023 году в Приднестровье удалось реализовать множество проектов. Об этом заявила глава Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева, подводя итоги работы организации за 2023 год.
Среди осуществленных проектов — поставка медтехники индивидуального пользования, реализация программы «Стипендии мэра Москвы», издание сборника о приднестровских ветеранах Великой Отечественной войны «Имя Победы».
Также в этом году 127 ветеранов войны и труда получили материальную помощь, а шесть соотечественников смогли пройти лечение и реабилитацию в клиниках Москвы.
«В 2024-ом мы будем активнее участвовать в федеральной программе по работе с соотечественниками: активнее проситься в поездки, ездить и заявлять наших представителей. Мы обратимся в центральные органы власти и к руководству субъектов РФ с призывом активнее взаимодействовать с русскими общинами Приднестровья в части реализации прав и свобод российских соотечественников», — заявила Кохтарева в ходе итоговой конференции Союза, прошедшей в Тирасполе.
Она также сообщила, что более 750 обращений поступило в этом году в правозащитный центр при Союзе.
«Это вопросы документирования граждан, записи на прием, получения материнского капитала, гражданства», — пояснила Кохтарева.
Она отметила, что обращаются не только приднестровцы. Недавно звонили из Израиля, спрашивали, как получить российское гражданство. Много было и обращений от граждан Украины.
«Хотелось бы отметить работу консульского пункта в Тирасполе: всегда готовы пойти навстречу, всегда помогают. Наверное, самое главное, что удалось — более-менее систематизировать работу по обмену паспортов. По 10-летним паспортам определенная напряженность еще есть, но на 5-летние уже таких очередей нет», — сказала Кохтарева.
Она добавила, что в 2024-ом году центр намерен обсудить с сотрудниками консульского пункта нюансы применения нового закона о гражданстве РФ.