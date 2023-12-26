Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на среду из-за усиления ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков, 27 декабря погоду в стране будут формировать атмосферные фронты циклона, центр которого начнет смещаться с Балтики в сторону Рязанской области РФ через северные районы республики.
«Облачно с прояснениями, ночью временами осадки, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные снег, мокрый снег и дождь», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что местами по республике будут отмечаться налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах — гололедица.
Ветер ожидается западного и северо-западного направлений, сильный порывистый. Ночью температура воздуха составит от −2 до +4°С, днем — от 0 до +6°С.
Ночью атмосферное давление существенно не изменится, а днем будет интенсивно расти.
В четверг 28 декабря снова прогнозируются осадки — снег, мокрый снег, днем — с дождем, в отдельных районах — слабый туман и гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от 0 до −6°C, днем — от −2°C (на северо-востоке) до +6°C (на юго-западе).