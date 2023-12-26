Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду

В четверг 28 декабря снова прогнозируются осадки — снег, мокрый снег, днем — с дождем, в отдельных районах — слабый туман и гололедица. Ночью температура будет находиться в пределах от 0 до −6°C, днем — от −2°C (на северо-востоке) до +6°C (на юго-западе).