В новые ясли будут ходить жители Хабаровска

Частный детский сад № 32 выиграл в конкурсе на получение федеральной субсидии. Были средства в размере 3,7 млн рублей. Новые ясли рассчитаны для 30 детей.
В министерстве образования и науки региона рассказали, что выделенные средства пошли на закупку оборудования, игрушек и другого инструментария для обучения, воспитания и ухода за детьми.
— Мы должны дать все необходимое подрастающему поколению. Необходимо дать всем нуждающимся места в детских садах и в ясельных группах. Можно заметить, что потребность в подобных услугах среди населения велика, — рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Всего в частном саду № 32 воспитывается 230 детей в возрасте от 1 месяца до 7 лет.