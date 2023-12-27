В новые ясли будут ходить жители Хабаровска

— Мы должны дать все необходимое подрастающему поколению. Необходимо дать всем нуждающимся места в детских садах и в ясельных группах. Можно заметить, что потребность в подобных услугах среди населения велика, — рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.