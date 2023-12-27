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В новые ясли будут ходить жители Хабаровска

Группу для детей от 1,5 до 3 лет открыли в детском саду № 32 по нацпроекту «Демография».
Источник: Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Частный детский сад № 32 выиграл в конкурсе на получение федеральной субсидии. Были средства в размере 3,7 млн рублей. Новые ясли рассчитаны для 30 детей.

В министерстве образования и науки региона рассказали, что выделенные средства пошли на закупку оборудования, игрушек и другого инструментария для обучения, воспитания и ухода за детьми.

— Мы должны дать все необходимое подрастающему поколению. Необходимо дать всем нуждающимся места в детских садах и в ясельных группах. Можно заметить, что потребность в подобных услугах среди населения велика, — рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Всего в частном саду № 32 воспитывается 230 детей в возрасте от 1 месяца до 7 лет.