Как правильно выбирать и запускать фейерверки?

Убедитесь, что срок годности не истёк. После трёх лет хранения пиротехническая продукция может стать опасной. Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налётом серого или чёрного цвета могут быть опасными (возможно внезапное загорание). Не вскрывайте пиротехнические ракеты. Пиротехнические изделия нельзя хранить вне заводской упаковки и недопустимо носить их в кармане. Не пользуйтесь пиротехническими изделиями дома и других помещениях и не запускайте фейерверки с балконов — это опасно для жизни и имущества.