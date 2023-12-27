Делимся важными правилами обращения с пиротехникой.
В преддверии наступления новогодних праздников необходимо напомнить простые правила при обращении с пиротехническими изделиями. Главный госинспектор Тяжинского и Тисульского района по пожарному надзору Иван Коробейников рассказывает, как правильно выбирать и запускать фейерверки.
Как правильно выбрать салют?
При покупке салюта обратите внимание на упаковку, где должно быть указано следующее: изготовитель, его адрес, телефон, штрих-код, подробная инструкция на русском языке, возрастные ограничения, место использования (помещение, открытое место и т. д.), срок годности изделия, способ утилизации, а также сертификация (значок «РосТеста» и код, например, ЦЦ02, ЦЦ07, ЦЦ06).
Убедитесь, что срок годности не истёк. После трёх лет хранения пиротехническая продукция может стать опасной. Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налётом серого или чёрного цвета могут быть опасными (возможно внезапное загорание). Не вскрывайте пиротехнические ракеты. Пиротехнические изделия нельзя хранить вне заводской упаковки и недопустимо носить их в кармане. Не пользуйтесь пиротехническими изделиями дома и других помещениях и не запускайте фейерверки с балконов — это опасно для жизни и имущества.
Как безопасно запустить салют?
Запальный шнур должен быть не меньше 20 мм, иначе вы не успеете отбежать после запуска на безопасное расстояние. Не пускайте ракеты вблизи легковоспламеняющихся предметов. К любому пиротехническому изделию нельзя подходить раньше, чем через две минуты после окончания его работы. Не собирайте упавшие на землю остатки ракет — они могут взорваться в руках.
Нельзя пускать фейерверки при ветре более 5 м/с, разрешать это делать детям в любую погоду и сушить намокшие пиротехнические изделия на батареях или обогревателях. Чтобы утилизировать салют, нужно залить его водой на два часа и только после этого выкинуть с обычным мусором. В случае возникновения пожаров сообщайте в пожарную охрану по тел. 01, по мобильному телефону 112, 101.
В Кемерове в этом году определили 24 места для запуска фейерверков в новогодние и рождественские праздники. Локации установила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Кемерово.