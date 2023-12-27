Чаще умирать и меньше жениться стали жители Хабаровского края

Миграция населения не способствует улучшению статистических данных. По информации от Хабаровскстата (за январь — сентябрь 2023 года), из региона уехало на девять человек больше, чем приехало. В прошлом году количество уехавших было больше, чем в текущем. Как отмечают специалисты, в данном случае можно говорить о некой позитивной динамике. В общем фиксируется двукратное уменьшение оттока населения из региона.