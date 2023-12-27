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Чаще умирать и меньше жениться стали жители Хабаровского края

В январе — октябре 2023 года в регионе родился 9 821 младенец, умерло 14 016 человек.
Источник: AmurMedia

Более четырех тысяч человек выехало из Хабаровского края в этом году. Бум рождаемости, который перекрыл смертность, фиксируется только в Хабаровском районе. Худший показатель рождаемости фиксируется в Николаевском районе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Хабаровскстат.

Миграция населения не способствует улучшению статистических данных. По информации от Хабаровскстата (за январь — сентябрь 2023 года), из региона уехало на девять человек больше, чем приехало. В прошлом году количество уехавших было больше, чем в текущем. Как отмечают специалисты, в данном случае можно говорить о некой позитивной динамике. В общем фиксируется двукратное уменьшение оттока населения из региона.

Что касается браков, то женятся люди в Хабаровском крае активнее, чем разводятся — на 8059 браков всего 6257 разводов. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года браков стало меньше на 5%.

демография