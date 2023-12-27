Готовый на 60% второй этап обхода Волгограда показали с высоты птичьего полета

К концу 2023 года рабочие установили 265 балок. Для работы использовали тяжелый кран грузоподъемностью в 750 тонн. На некоторых участках путепроводы пересекают железнодорожную ветку, из-за чего пришлось искать временные окна, чтобы не мешать движению поездов. В следующем году предстоит устройство на проезжей части искусственных сооружений.