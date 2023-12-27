Готовый на 60% второй этап обхода Волгограда показали с высоты птичьего полета

Обход Волгограда будет готов в 2024 году.
К концу 2023 года рабочие установили 265 балок. Для работы использовали тяжелый кран грузоподъемностью в 750 тонн. На некоторых участках путепроводы пересекают железнодорожную ветку, из-за чего пришлось искать временные окна, чтобы не мешать движению поездов. В следующем году предстоит устройство на проезжей части искусственных сооружений.
«Земляное полотно будущей “четырехполоски” устроено на 84%, а асфальтобетонное покрытие — на 60%», — добавили в Федеральном дорожном агентстве.
Четырехполосная современная трасса с разделительной полосой и искусственным электроосвещением будет готова в 2024 году. Длина второго этапа составит 24,9 км. Он соединит две федеральные и одну региональную автодороги.
После завершения работ обход Волгограда станет важной частью транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Россию, Иран и Индию. Дорога обеспечит выход к портам Каспийского моря. Губернатор Андрей Бочаров поручил в 2024 году запустить движение транспорта на отрезке дороги протяженностью 4,5 км — части третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.